А. Климов: Принимаемые меры значительно затрудняют деструктивную деятельность по вмешательству во внутренние дела РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Ежегодный доклад Временной комиссии СФ, посвященный защите государственного суверенитета, будет опубликован в ноябре 2021 года, рассказал сенатор.

Состоялось заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Смотрите также

Мероприятие провел председатель Временной комиссии СФ Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края

Открывая заседание, он напомнил, что в июне исполняется ровно четыре года со дня начала работы Временной комиссии СФ. «За это время Запад не изменил и не собирался менять свое отношение к России. Наоборот, наращиваются меры по сдерживанию нашей страны», — сказал сенатор.

По его словам, в текущем году главные усилия тех, кто официально именует Российскую Федерацию противником, будут направлены на попытку торпедировать выборы в Государственную Думу восьмого созыва. Однако, отметил парламентарий, эта масштабная, хорошо скоординированная и проплаченная атака нацелена не столько на сентябрь нынешнего года, сколько на 2024 год — год очередных президентских выборов.

«Принимаемые в России меры, в том числе законодательного характера, при участии комиссии СФ значительно затрудняют такого рода подрывную деятельность», — сказал Андрей Климов.

Кроме того, подчеркнул он, планы пресловутого сдерживания России не ограничиваются лишь вмешательством в электоральную сферу. «Продолжается политика масштабных и, в сущности, незаконных санкций коллективного Запада в отношении Российской Федерации, наращиваются усилия по деструктивному воздействию на российскую молодежь, вплоть до вовлечения в противоправную деятельность несовершеннолетних. Изощренно используются в подобных целях новейшие информационно-компьютерные технологии. Не прекращаются попытки разжигания разного рода розни, в том числе на религиозной и национальной почве».

По словам сенатора, наблюдаются также попытки усилить напряженность в соседних с Россией государствах постсоветского пространства, препятствовать естественным интеграционным процессам стран СНГ.

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации

1 из 11

Андрей Климов

2 из 11

Маргарита Павлова

3 из 11

Владимир Полетаев

4 из 11

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации

5 из 11

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации

6 из 11

Андрей Климов

7 из 11

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации

8 из 11

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации

9 из 11

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации

10 из 11

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации

11 из 11

Андрей Климов предложил опубликовать очередной Ежегодный доклад Временной комиссии в ноябре 2021 года. «Это позволит, во‑первых, включить в его необходимую информацию о сентябрьских выборах и те наработки, которые были сделаны нами с конца 2020 года. Во‑вторых, мы сможем впервые вовлечь в работу по подготовке Ежегодного доклада широкие общественные круги и даже провести публичную апробацию его отдельных разделов».

Центральным местом доклада Андрей Климов предложил сделать детальный анализ внешних угроз электоральному суверенитету Отечества, а также подробно остановиться на анализе эффективности уже принятых мер законодательного реагирования на реальные внешние вызовы.

В ходе заседания сенаторы Российской Федерации, представители Центральной избирательной комиссии РФ, Общественной палаты РФ, исследовательских и экспертных структур обсудили отчет мониторинговой группы Временной комиссии, представленный в конце прошлой недели главой группы, первым заместителем председателя Комитета СФ по международным делам Владимиром Джабаровым. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

По словам Андрея Климова, страны Запада ведут планомерную и скоординированную работу по очернению предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу с целью последующего объявления об их непризнании по белорусскому сценарию. По его словам, начиная с июня, предполагается использовать тактику фабрикации ситуаций с так называемым отказом в регистрации кандидатов в депутаты из числа ставленников зарубежных центров. Кроме того, за рубежом, прежде всего в странах Европы, из числа русскоговорящих отбираются лица для имитации протестных акций в связи с якобы имеющими место нарушениями избирательных прав граждан России.

«Антироссийские силы пытаются с помощью цифровых технологий с элементами искусственного интеллекта использовать созданную в России уникальную систему видеоконтроля над процессом голосования. Цель наших оппонентов — путем выхватывания отдельных эпизодов трансляций и их последующего монтажа создать иллюзию массовости нарушений на избирательных участках», — рассказал сенатор.

Он обратил внимание на то, что в период подготовки и проведения выборов планируются нагнетание напряженности в странах-соседях России, а также попытки провокаций в отношении к Российской Федерации по чешскому сценарию для искусственного нагнетания антироссийских настроений за рубежом и создания должного фона для последующих заявлений о «непризнании думских выборов».

«В самой России будут в очередной раз предприниматься попытки провоцирования уличных протестных акций с заведомым нарушением российского законодательства. Помимо относительно новых приемов и методов с целью дискредитации думских выборов 2021 г. будут применяться уже использованные ранее, включая социальные сети, незаконную политическую рекламу, противоправное вовлечение в политические акции несовершеннолетних, разжигание конфликтов и вражды на социальной, национальной, национальной почве, провоцирование сепаратистских настроений», — сказал Андрей Климов.

Он проинформировал о том, что мониторинговая группа Временной комиссии СФ передала свои материалы в Центральную избирательную комиссию и Общественную палату России.

MIL OSI