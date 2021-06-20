Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Конференция20.06.2021 08:54

XXII Научно-техническая конференция ученых и специалистов

13 сентября — 17 сентября 2021 г. в ПАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С.П. Королёва» состоится XXII Научно-техническая конференция ученых и специалистов, посвященная 60-летию полета Ю.А. Гагарина, 75-летию ракетно-космической отрасли и основанию РКК «Энергия».

Оргкомитет XXII Научно-технической конференции учёных и специалистов приглашает принять участие в работе конференции ученых и специалистов «РКК «Энергия», ЗЭМ РКК «Энергия», предприятий и организаций ракетно-космической отрасли, студентов и аспирантов вузов.

Конференция проводится в целях повышения творческой активности, научного и профессионального уровня ученых и инженерно-технических работников Корпорации, распространения новейших достижений науки и техники, передового опыта работы и организации управления инновационными проектами, обмена опытом со специалистами ракетно-космической отрасли, смежными организациями и профильными вузами.

К участию в конференции принимаются научные исследования, проектно-конструкторские и методические разработки, экспериментальные работы, работы по созданию и внедрению в производство прогрессивных технологических процессов, материалов, совершенствованию методов управления и организации разработок.

Секции XXII научно-технической конференции ученых и специалистов:

Пилотируемые комплексы

Конструкция, прочность и материаловедение

Бортовые комплексы управления

Приборы и системы

Бортовые и наземные радиотехнические комплексы

Электромеханика

Космическая баллистика, аэрогазодинамика, теплообмен, динамика переходных процессов и нагружения

Проектирование средств выведения

Проектирование автоматических космических комплексов и систем

Производство и технологии

Двигатели, двигательные и энергетические установки

Системы терморегулирования и жизнеобеспечения

Лётные испытания и эксплуатация КА и средств выведения

Целевое использование пилотируемых космических комплексов

Информационные технологии

Экономика и менеджмент космической деятельности, управление проектами и персоналом, международная деятельность

Для участия в конференции необходимо: зарегистрироваться на сайте конференции, подтвердить регистрацию через электронную почту, заполнить «Карточку участника», выбрать необходимые секции, прикрепить тезисы доклада, оформленные в соответствии с требованиями, и сканированную копию экспертного заключения о возможности открытой публикации материалов.

Контакт ответственного секретаря Оргкомитета: e-mail conference@rsce.ru.Телефон: 8 (495) 513-66-43, 8 (495) 513-60-47 Жирнов Алексей.

Оргкомитет не рассматривает доклады, оформленные не в соответствии с требованиями и поступившие после установленного срока. Срок предоставления заявок и тезисов доклада — не позднее 5 августа 2021 года. Сканированную копию экспертного заключения о возможности открытой публикации материалов прикрепить в личном кабинете не позднее 5 августа 2021 года, оригинал экспертного заключения необходимо привезти на конференцию.

По итогам конференции выйдет электронный «Сборник тезисов докладов XXII Научно-технической конференции ученых и специалистов».

Лучшие работы (не опубликованные ранее) по рекомендации оргкомитета конференции могут быть опубликованы в научно-техническом журнале «Космическая техника и технологии», входящем в Перечень ВАК.

Более подробная информация — на сайте XXII Научно-технической конференции ученых и специалистов.

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