Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КБ Мотор20.06.2021 04:30

80 лет Дмитрию Константиновичу Драгуну

Сегодня, 20 июня 2021 года, исполнятся 80 лет ученому и руководителю работ в области проектирования наземного оборудования ракетных комплексов, лауреату Государственной премии Дмитрию Константиновичу Драгуну.

Окончил МВТУ имени Н.Э. Баумана: инженер (1964 г.); д.т.н. (1998 г.), профессор (2001 г.), академик Российской инженерной академии (1998 г.) и Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (1999 г.). С 1964 года работал в ОКБ «Вымпел»: прошел путь от молодого специалиста до генерального директора и генерального конструктора (1995-2009 гг.). Участвовал: в крупномасштабных опытах по исследованию стойкости ПУ ракетных комплексов; в разработке и создании ракетных комплексов изделий 15У100Н, 15Ж60, «Тополь М», «Протон-М» и др.

В 1990-2000 гг. принимал участие в эксплуатации объектов космодрома Байконур, переданных от Министерства обороны Российской Федерации предприятиям Роскосмоса. С 2009 года — в Конструкторском бюро «Мотор» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): главный специалист по производственно-экономическим вопросам. С 2016 года — исполнительный директор МОО «РАКЦ», с 2017 года — вице-президент.

Лауреат Государственной премии (2001 г.). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1985 г.), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1999 г.), «Знак Почета» (1979 г.), медалями и ведомственными наградами. «Заслуженный испытатель космической техники» (2000 г.). «Заслуженный создатель космической техники» (2001 г.).

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