Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН20.06.2021 22:30

Экспонаты выставки ИКИ РАН в Красной Поляне

Три летних месяца 2021 года гости курорта Красная Поляна в городе Сочи могут посетить интерактивную выставку «Первые дети на Марсе», приуроченную к 60-летию полёта первого человека в космос. Выставка рассчитана в первую очередь на детей от 5 до 14 лет, но будет интересна всем, кто увлекается космосом и космическими путешествиями.

Образовательный проект объединяет науку и инновации, дополненную реальность и элементы иммерсивного перформанса. Посетители увидят пейзажи Красной планеты, познакомятся с созвездиями и космическими объектами, примут участие в миссии по пуску ракеты на Марс.

Экспонаты выставочного зала Института космических исследований Российской академии наук: межпланетная станция «Венера-10», посадочная грунтозаборная станция «Луна-16», спутник «Интеркосмос» и другие — знакомят посетителей с реальной историей освоения космического пространства.

Выставка «Первые дети на Марсе» продлится до конца августа 2021 года.

ИКИ РАН

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