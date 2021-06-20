Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#ЦНИИмаш#История20.06.2021 20:06

Родоначальник отрасли

Совет министров СССР 13 мая 1946 г. издал постановление «Вопросы реактивного вооружения», на десятилетия определившее направление развития сначала ракетной, а затем и космической техники.

Документ назначал головной организацией по научным исследованиям, конструированию, опытному производству и испытаниям систем вооружения с жидкостными ракетными двигателями Научно-исследовательский институт № 88 (НИИ-88). Сегодня это ЦНИИмаш.

Первоочередные задачи

Первейшей задачей нового института стало воспроизведение немецкой ракеты А-4 и создание на ее основе отечественных баллистических ракет дальнего действия. Эту работу под руководством С. П. Королёва возглавил отдел № 3 (позднее преобразованный в ОКБ-1) Специального конструкторского бюро НИИ-88.

В 1947 г. перед НИИ-88 были поставлены новые задачи: разработка баллистических ракет с дальностью 600–3000 км, а также зенитных управляемых ракет. Для испытаний образцов техники в Загорском (ныне — Сергиево-Посадский) районе Московской области были построены станция огневых испытаний и кислородный завод (с 1950 г. — филиал № 2 НИИ-88).

В 1949–1953 гг. институт вел научные исследования и решал комплекс прикладных задач по проектированию, аэродинамике, материаловедению, прочности, баллистике, двигателестроению и химии ракетных топлив. На основе этого задела были созданы первые оте­чественные дальние баллистические ракеты Р-1, Р-2, Р-11, Р-5. Накопленный опыт позволил во всеоружии встретить в начале 1950-х новое задание — создание ракеты межконтинентальной дальности Р-7.

К середине 1950-х в НИИ-88 сформировались два по существу разных направления — научно-исследовательское и проектно-конструкторское. В результате в августе 1956 г. из состава института в самостоятельные организации выделились: ОКБ-1 под руководством С. П. Королёва и опытный завод (сегодня оба предприятия входят в состав Ракетно-космической корпорации «Энергия»), а также Загорский филиал № 2 (ныне — Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности; НИЦ РКП).

На НИИ-88 была возложена подготовка официальных заключений на все предложения и проекты главных конструкторов по разработке новых ракет и космических систем. По результатам системных исследований института была разработана новая оборонная доктрина СССР, качественно менявшая характер стратегических военных операций.

Время работать на космос

К середине 1960-х НИИ-88 полностью сформировался как головная научно-исследовательская организация ракетно-космической промышленности. Специалисты института принимали активное участие в таких сложнейших проектах, как Н1—Л3 и «Салют», «Энергия-Буран» и «Мир», «Союз-Аполлон» и МКС, ряде межпланетных программ.

На сегодняшний день правопреемник НИИ-88 — ЦНИИмаш — продолжает являться головным институтом космической отрасли. Здесь создано и активно используется стендовое хозяйство, в том числе для вибрационных испытаний реальных ракет, жидкостных двигателей, космических кораблей и орбитальных станций.

В ходе реализации проекта «Союз-Аполлон» на территории института был создан и сдан в эксплуатацию всемирно известный Центр управления полетами (ЦУП). В настоящее время его мощности используются для управления автоматическими космическими аппаратами и Международной космической станцией (совместно с хьюстонским ЦУПом NASA).

Исключительно важным направлением деятельности ЦНИИмаш стало исследование системы обеспечения надежности. Именно ЦНИИмаш составляет заключение о допуске ракет к первым пускам, космических аппаратов, кораблей и станций — к полетам, подтверждающее их надежность и безаварийность.

Важную роль ЦНИИмаш играет в формировании космической политики государства. При активном участии института разрабатывались Основные положения Основ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, а также Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы, Развитие космодромов на период 2017–2025 годов, Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы и многие другие документы.

Обладая большим научно-прикладным потенциалом, институт выполняет многочисленные работы по десяткам направлений. Ведется разработка и создание наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами с использованием минимального количества командно-измерительных пунктов, а также единой системы координатно-временного обеспечения и информационно-аналитического центра.

ЦНИИмаш проводит исследования по проблемам космической связи и телевидения, навигации, управления и электромагнитной совместимости, дистанционного зондирования Земли и экологии. Ученые института изучают динамические характеристики вновь создаваемых объектов ракетно-космической техники, а также ведут теоретические и экспериментальные исследования аэрогазодинамических, акустических и тепловых воздействий на летательные аппараты в атмосфере Земли, других планет и в открытом космическом пространстве.

В Государственной Думе РФ специалисты ЦНИИмаш участвуют в качестве экспертов в разработке законодательства о космической деятельности. Наконец, институт представляет Россию в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Русский космос, Игорь Афанасьев

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