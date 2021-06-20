Президент России наградил главу Байконура Константина Бусыгина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Source: Russia Federal Space

15 марта 2021 года Указом Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден глава администрации г. Байконура Константин Дмитриевич Бусыгин.Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном Интернет-портале Кремля. В документе отмечается, что Константин Бусыгин удостоен награды «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу».Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в космосе, руководитель Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин лично вручил награду главе администрации в Санкт-Петербурге на Международной конференции по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference — GLEX-2021).

Уважаемый Константин Дмитриевич!

Примите сердечные поздравления в связи с награждением Вас высокой государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Эта награда является подтверждением того, что город Байконур за последние годы по целому ряду важнейших показателей, как в экономическом, так и в социально-политическом развитии занимает достойное место среди субъектов Российской Федерации.

За последние несколько лет Байконур вышел на рубежи, которыми может гордиться наш многонациональный народ. Такие высокие показатели нам удалось достичь благодаря правильной и умелой политике, которую Вы проводите, несмотря на неимоверные трудности и препятствия на этом пути. И то, что глава государства отметил Ваш личный вклад в социально-экономическое развитие Байконура и многолетний плодотворный труд, свидетельствует о признании Ваших несомненных заслуг перед Отечеством.

Сегодня Байконур уверенно идет по пути мира, созидания и возрождения его культурных традиций.

Ваш личный вклад в общее дело развития и процветания космической гавани принёс Вам заслуженные уважение и авторитет, как в городе, так и далеко за его пределами.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, претворения в жизнь Ваших созидательных планов и творческих замыслов во благо жителей Байконура и всей Российской Федерации.

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