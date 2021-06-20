Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Максим Харламов20.06.2021 11:30

Космические медики принимают поздравления

Каждое третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Максим Харламов поздравил медиков, которые трудятся в Центре, с их профессиональным праздником.

«Для каждого человека, который посвятил жизнь такому благородному делу, профессиональный праздник — особенный день. Если говорить о работе медицинского управления ЦПК, то нам есть чем гордиться. Но необходимо двигаться дальше и в науке, и, непосредственно, в медицине, — обратился к виновникам торжества Максим Харламов. — Желаю вам хорошего настроения, отличного праздника. Сохраняйте профессиональный интерес, буду рад услышать ваши идеи и предложения по развитию медицинского направления в работе нашего Центра».

За высокие достижения в профессиональной деятельности, примерную трудовую дисциплину, доблестное выполнение должностных обязанностей и большой личный вклад в дело подготовки космонавтов и астронавтов были поощрены сотрудники медицинского управления ЦПК. Памятные сувениры с символикой 60-летия полета Юрия Гагарина вручены: старшему фельдшеру-лаборанту высшей категории Елене Десятун, врачу анестезиологу-реаниматологу Кириллу Кирееву, врачу функциональной диагностики Ирине Коноваловой.

Объявлена благодарность: врачу по водолазной медицине Сергею Дубаневичу, фельдшеру группы медицинского обеспечения полетов Татьяне Ершовой, инженеру-программисту медуправления Константину Мироненко, ведущему врачу-стоматологу-терапевту Валентине Стояновой, фармацевту высшей категории Ирине Тарсенковой, медицинской сестре Татьяне Тесленко.

Медики всегда пользовались большим авторитетом в Центре подготовки космонавтов. Изначально и сам Центр был фактически медицинским учреждением, потому что на первом этапе подготовки к полетам было важно ответить на вопрос: сможет ли человек находиться в космосе без ущерба для своего здоровья, будет ли способен работать на орбите. И даже рассматривая кандидатов на должность первого начальника ЦПК, предпочтение отдали полковнику медицинской службы Евгению Карпову.

В 1960 году, когда был образован ЦПК, в его штате числилось 189 человек, основным подразделением был учебно-тренировочный отдел, большей частью состоящий из специалистов медицинского профиля. В его составе, к примеру, было шесть физиологов, пять психологов, шесть врачей-специалистов, следящих за самочувствием космонавтов. Со временем задачи менялись, подготовка стала разноплановой, но роль медиков не стала менее значимой, они всегда на передовой.

«Огромное спасибо нашим медикам — всему персоналу медицинского управления, которые своим трудом позволяют Центру решать масштабные задачи по отбору, подготовке, продлению космического долголетия космонавтов и, в целом, по выполнению государственных программ, — отметил заместитель начальника медицинского управления ЦПК Владимир Матвеев, — Пандемия еще раз показала, что медики в любой ситуации, даже самой непредсказуемой, готовы на повседневный подвиг. Мои коллеги — специалисты высочайшей квалификации, их знания и методы работы отвечают современным требованиям. Они настоящие интеллектуалы и очень обаятельные люди».

Специалисты медицинского управления ЦПК, а сейчас это 85 человек, проводят отбор среди желающих попасть в Отряд космонавтов, занимаются такими направлениями деятельности как медико-биологическая, психологическая и физическая подготовка космонавтов. Уделяют большое внимание научной работе, связанной с созданием и испытанием средств медико-биологической подготовки, а также занимаются медицинскими исследованиями. Они провожают космонавтов в полет и встречают на месте приземления, занимаются их реабилитацией.

Поздравляем всех медицинских работников с профессиональным праздником! Будьте счастливы и здоровы. Низкий вам поклон!

MIL OSI