Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика21.06.2021 00:05

День рождения Героя России, летчика-космонавта РФ Олега Кононенко

Сегодня, 21 июня 2021 года, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Олег Кононенко принимает поздравления с днем рождения. В 1996 году Олег Кононенко начал прохождение курса общекосмической подготовки в Центре подготовки космонавтов. Через два года, отлично сдав государственные экзамены, Олег Дмитриевич завершил курс ОКП и получил квалификацию «космонавт-испытатель».

Свой первый космический полет Олег Дмитриевич выполнил с 8 апреля по 24 октября 2008 года в качестве бортинженера ТПК «Союз-ТМА-12», бортинженера 17-й основной экспедиции на МКС. Продолжительность полета составила 199 суток. За время полета была проведена установка основной герметичной секции научно-исследовательского модуля «Кибо», выполнена работа с первым грузовым кораблем ЕКА, осуществлены 523 научных сеанса по 57 экспериментам на российском сегменте МКС.

Олег Кононенко выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 15 минут. За мужество и героизм, проявленные в ходе космического полета, О.Д. Кононенко было присвоено звание Героя Российской Федерации.

21 декабря 2011 года Олег Дмитриевич отправился в космос в составе 30/31-й длительной экспедиции на МКС в качестве командира ТПК «Союз ТМА-03М», бортинженера МКС-30 и командира МКС-31. Во время полета была проведена работа по выполнению программы научно-прикладных исследований и экспериментов, приему грузовых кораблей, поддержанию работоспособности станции и ее дооснащению, а также выполнен выход в открытый космос (6 часов 15 минут). 1 июля 2012 года экипаж космического корабля «Союз ТМА-03М» благополучно вернулся на Землю после 192-суточного полета.

Третий космический полет Олег Кононенко выполнил с 23 июля по 11 декабря 2015 года в составе экипажа МКС-44/45 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-17М» и бортинженера МКС. Полет продлился 142 суток.

3 декабря 2018 года он стартовал в четвертый раз в качестве командира корабля «Союз МС-11» вместе с астронавтом ККА Давидом Сен-Жаком и астронавтом НАСА Энн МакКлейн. Во время полета совершил два выхода в открытый космос. Первый — 11-12 декабря 2018 года — вместе с Сергеем Прокопьевым (продолжительностью 7 часов 45 минут). Во время выхода космонавты добрались до корабля «Союз МС-09» с помощью двух манипуляторов «Стрела», вскрыли экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ) и провели запланированные работы. Это была уникальная и сложная работа, которая несомненно войдет в историю мировой космонавтики. Образцы герметика, которым было закрыто отверстие корабля, а также материалы с поверхности вокруг него, были уложены в изолирующий контейнер и доставлены на Землю 20 декабря 2018 года вместе с экипажем «Союза МС-09».

Второй — 29-30 мая 2019 года вместе с Алексеем Овчининым (продолжительностью 06 часов 01 минуту). Во время выхода ВКД-46 космонавты в рамках эксперимента «Тест» демонтировали устройства экспонирования и взяли пробы для оценки возможных микроповреждений оболочки станции, изменили ориентацию блока контроля давления и осаждений, а также демонтировали неиспользуемые кабели и измерительные блоки.

Олег Дмитриевич на данный момент является рекордсменом по общей продолжительности пребывания на МКС. За время экспедиции МКС-57/58/59 он провел свыше полусотни экспериментов и исследований по российской научной программе. В частности, установил на борту МКС «умную полку», которая позволит облегчить работу экипажей. Спроектированная в РКК «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») «полка» представляет собой устройство с возможностью считывания радиометок, которые будут крепиться к оборудованию и различным предметам, прибывающим на станцию.

25 июня 2019 года в 02:25 мск корабль «Союз МС-11» успешно отстыковался от Международной космической станции. Спускаемый аппарат совершил посадку в казахстанской степи 25 июня 2019 года в 05:48 мск в заданном районе недалеко от города Джезказган.

Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов, сотрудники ЦПК поздравляют Героя Российской Федерации, летчика-космонавта РФ, командира отряда космонавтов Роскосмоса Олега Дмитриевича Кононенко с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и новых успехов в космической карьере!

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