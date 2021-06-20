В Свердловской области ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в Свердловской области, где из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду происходят отключения в сетях 110-35 кВ и в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» – ОАО «МРСК Урала», АО «Облкоммунэнерго», АО «Региональная сетевая компания»).

Без электроснабжения остались около 49 200 человек. Мощность отключённых потребителей – 18,85 МВт. Восстановительные работы ведут 71 бригада (232 специалиста и 75 единиц техники).

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

16.06.2021

Комплекс мероприятий, проведенный Системным оператором в период прохождения половодья 2021 года, позволил значительно повысить эффективность использования гидроэнергетических ресурсов Волжско-Камского и Ангаро-Енисейского каскадов.

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