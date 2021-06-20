Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Главкосмос#Дмитрий Лоскутов20.06.2021 14:00

В Главкосмосе сообщили о потенциальных покупателях капсулы «Союза», побывавшей в космосе

Компания «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») ведет переговоры с несколькими возможными покупателями капсулы спускаемого аппарата корабля «Союз МС-08». Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС гендиректор компании Дмитрий Лоскутов на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX).

«По поводу капсулы спускаемого аппарата ведем переговоры с несколькими потенциальными покупателями. В зависимости от результатов переговоров и от пожеланий покупателя мы проинформируем общественность о результатах сделки», — отметил Лоскутов.

Как уточнил гендиректор компании, изучается возможность продажи других элементов, которые имеют отношение к космическим технологиям.

В мае компания «Главкосмос» впервые выставила на продажу спускаемую капсулу «Союза МС-08», на котором совершили полет космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Как говорится в описании объекта, он может быть использован в качестве экспоната и артефакта в музеях мировой космонавтики.

Источник: ТАСС18 июня 2021 года, 01:07

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