Съезд партии «Единая Россия»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья!

Рад приветствовать вас на съезде «Единой России» – ведущей политической силы нашей страны.

В декабре партия отметит своё 20-летие. За эти годы она успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности, это означает, что вы, уважаемые коллеги, те, кто работает на местах, несёте эту ответственность перед людьми. Празднуете вместе со страной её победы и разделяете то, что не получилось, ответственность за это несёте. Это серьёзный груз. Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных, и за всё это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решения задач, которые перед ней стоят.

Тем не менее, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию. В текущей работе и в принятии решений, ключевых для нашего Отечества, проявила и проявляет ответственность и патриотический настрой. Уважаемые друзья, вас хочу за это поблагодарить.

Сегодня «Единая Россия» уверенно занимает лидерские позиции, располагает большинством практически во всех законодательных и представительных, муниципальных органах власти. И главное, хочу напомнить, в каждом регионе, в городе, в посёлке необходимо опираться на своих единомышленников, на людей, которые стремятся созидать, приносить пользу. Это, безусловно, очень мощный ресурс, и важно, что он служит реальным делам, интересам граждан, нашего государства, обеспечивает стабильность, устойчивость нашей политической системы, что крайне значимо для современного общества и страны, для решения тех масштабных задач, которые стоят сегодня перед нами. А они, прежде всего, связаны со сбережением нашего народа, с повышением благополучия и качества жизни людей во всех регионах Российской Федерации.

Стратегические цели, планы, как вы знаете, были обозначены в указах, конкретизированы в Послании Президента Федеральному Собранию. Отмечу, что в их реализации принимают участие все парламентские партии – я не могу об этом не сказать – все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. И такая консолидация вокруг общенациональной повестки – наше важнейшее достояние.

Но, безусловно, именно «Единой России» как партии большинства принадлежит здесь ключевая роль. А брать на себя ответственность, вести за собой, быть в авангарде – значит работать больше и лучше, чем другие, действовать намного более энергично и предельно настойчиво, а для этого и в законодательной сфере, и в повседневных делах нужно быстро, чётко решать вопросы, которые волнуют граждан, достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его, это доверие, постоянно.

«Единая Россия» – это, прежде всего, партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и региональном уровне, а также инициативы граждан, волонтёрских, экологических, правозащитных, других объединений, которые получают содействие партии «Единая Россия».

Отмечу, что «Единая Россия» всегда стремилась строить свою работу, опираясь на механизмы обратной связи. Чрезвычайно важная составляющая любой политической работы. И потому уверен, что предложения, наказы, прозвучавшие или звучащие в ходе регулярных встреч с гражданами, в рамках предварительного партийного голосования, а также масштабного социального онлайн-форума, который был проведен в декабре прошлого года, обязательно найдут отражение в вашей предвыборной программе. Станут для неё основой и, главное, будут реализованы на практике – при вашем непосредственном участии.

Это, так сказать, вводная часть того, что хотел сказать сегодня, уважаемые коллеги. Сейчас буду говорить о главном – о том, что составляет жизнь практически каждого конкретного человека. Это, может быть, покажется кому-то рутинным, но это то, из чего состоит жизнь страны и наших граждан. Скажу о направлениях, где требуется особое внимание партии, всех её региональных отделений.

Один из важнейших приоритетов, и вы знаете это хорошо, мы с вами занимаемся этим на протяжении всех предыдущих лет – это поддержка семей с детьми. Мы последовательно выстраиваем здесь целую линейку адресных мер.

Так, с 1 июля, как вы знаете, начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. По-разному в жизни бывает, но есть маленький человечек, есть ребёнок – мы обязаны поддержать. Предусмотрена и помощь будущим мамам, которые находятся в сложном материальном положении. Также будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребёнком младше восьми лет.

Говорил в Послании этого года, что ситуация в демографической сфере сложная. Мы с вами – был момент – вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, и вы об этом хорошо знаете, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в такую демографическую яму. Ситуация сложная, мы с вами знаем, но чтобы переломить негативные тенденции, нам нужно сфокусировать на этой цели все наши усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей, понимая, что благополучная, крепкая семья с детьми – это и есть будущее России.

Уже принятые решения будем постоянно дополнять, настраивать, расширять. Но что подчеркну – на этой основе нужно сформировать именно целостную, эффективную систему поддержки малообеспеченных семей с детьми. Такая задача поставлена Правительству. Знаю, что у «Единой России» на этот счёт также есть свои предложения. И предыдущие все решения принимались нами совместно, но знаю, что в ходе работы с людьми напрямую у вас возникают соответствующие идеи, оформленные в предложения и в виде проектов законов, в виде предложений для Правительства управленческих решений.

Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача – существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан.

Для современного качества жизни, для уверенности людей в будущем важно всё: и эффективная социальная поддержка, и комфортная среда в городах и посёлках, доступные места в детских садах и яслях, и, конечно, новые рабочие места, причем везде, во всех регионах страны.

Особое внимание надо уделить молодёжи. Мы знаем расклад рынка труда, и понимаете, почему я сейчас об этом говорю. Именно молодёжи нужно уделить особое внимание, условиям для реализации их способностей, замыслов молодых людей. И здесь партии нужно наладить более активное сотрудничество с региональными командами, с коллегами на местах.

В ближайшее время будет запущена постоянно действующая программа поддержки молодёжной занятости. Нужно помочь молодому человеку найти работу, найти своё место в жизни. Прошу вас включаться в её реализацию сразу же, на её старте, учитывать специфику регионов и то, что запросы молодых людей тоже могут быть разными, иметь это в виду. Главное – понимать их, слушать, слышать, подхватывать инициативы и подставить, как я уже говорил, надёжное плечо, направлять их активность туда, где она нужна и востребована страной.

Хочу подчеркнуть, в современном мире с его стремительными общественными, социальными, технологическими изменениями лидерство политической силы в огромной степени зависит от того, насколько её программа, программа партии, насколько её дела привлекательны, интересны, полезны для молодёжи, созвучны её устремлениям. Но, конечно, нужно и формировать их интересы, формировать их образ мыслей – от этого тоже зависит, как будет выстраиваться страна дальше. И в этом тоже велика роль таких крупных политических объединений, как «Единая Россия».

Что здесь хочу добавить: к партии, находящейся у власти, неизбежно – мы говорим об этом постоянно, но воспользуюсь и трибуной съезда, чтобы ещё раз вспомнить – к партии власти неизбежно липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей, случайные по сути своей и порой нечистоплотные на руку – как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало. Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски, что называется, обрасти какой-то казённой коркой, застыть в своём развитии. Но хотел бы ещё раз напомнить: нужно помнить это и понимать. Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь – значит остановиться, а остановиться – значит проиграть. Никогда не нужно об этом забывать.

«Единая Россия» видит эти проблемы и не боится о них честно говорить, ведь люди сразу чувствуют любую фальшь. Это всё ясно для вас в ходе живого общения с вашими избирателями. И важно, что партия стремится к обновлению, пополняет свои ряды не по «разнарядке», не по анкетам, а опирается на тех, кто проявляет себя в деле, в живой работе, в том числе, в период эпидемии берёт, взял на себя ответственность, идёт туда, где необходимы участие и помощь, где нужны силы конкретного человека, знания его, желание служить обществу.

Знаю, что вы, многие из вас – в регионах, на местах – тоже подключились к волонтёрскому движению и, независимо от должности, просто занимались, казалось бы, прозаическим делом – развозили продукты, помогали пожилым, работали в «красных зонах». Эти настоящие штабы поддержки продолжают работать, что крайне важно, и сейчас. Как и то, что вы привлекаете в партию таких же неравнодушных людей. Они органично вливаются в партию, становятся её кандидатами на выборах, причём на выборах самых разных уровней. Уверен, вы обязательно продолжите такую линию, а значит, и партия будет укреплять свой авторитет, доверие людей, обретать новых сторонников, работать так, чтобы соответствовать запросам и вызовам времени.

Выдвижение на самые ответственные направления работы молодёжи, молодых людей, доказавших свою самостоятельность, ответственность в волонтёрской и общественной деятельности, в госуправлении и бизнесе, в социальной сфере и науке, и впредь должно быть для партии одной из самых ключевых задач. Потому что речь идёт о будущем России, о преемственности в её развитии.

Все мы видим, как в сложнейших условиях, в сложнейший период эпидемии достойно проявляют себя молодые люди на всех участках: на производстве, в трудовых коллективах, в добровольческом движении. Врачи, медсёстры, которые совсем недавно получили дипломы, молодые совсем люди, студенты медвузов, колледжей работают так же самостоятельно и самоотверженно, как их старшие коллеги.

Завтра, уважаемые друзья, отмечается День медицинского работника, и я прошу съезд партии «Единая Россия» поблагодарить наших медиков аплодисментами.

(Аплодисменты.)

Технологическое обновление системы здравоохранения, укрепление его кадрового потенциала, организация работы всех поликлиник, больниц вокруг человека – наш важнейший приоритет.

Как вы знаете, в текущем году запущены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. Мы не первый раз к этому подходим, не первый раз подбираемся. Вынуждены были, к сожалению, из-за пандемии немножко сдвинуть, как мы говорим, по графику это вправо, потому что часть предусмотренных на это ресурсов была направлена на решение острых текущих, неожиданно возникших задач. Но тем не менее, уже начали эту работу и будем её продолжать.

Как вы знаете, в текущем году запущены региональные программы модернизации первичного [звена] здравоохранения, и в общей сложности выделим на эти цели, как и говорили раньше, 550 миллиардов рублей.

Проблем, требующих решения, волнующих людей, здесь много. Поэтому Правительству, Минздраву, главам субъектов Федерации нужно сейчас работать, что называется, в особом, штабном режиме. Прошу подключиться и «Единую Россию», особенно на местах, в муниципалитетах, где в основном и реализуются эти программы. От вашего участия, в том числе строгого общественного контроля, депутатского контроля зависит многое в кардинальном изменении работы первичного звена здравоохранения. Мы ведь знаем, что уровень доступности, качества медицинской помощи в регионах – от региона к региону – существенно отличается, даже у соседних подчас регионов. А нам нужны здесь действительно высокие общие стандарты во всех медицинских организациях и на всей территории страны.

Важнейшая задача современного здравоохранения – не только победить болезнь, но и сделать всё, чтобы человек вернулся к активной, полноценной жизни. Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественном развитии. Сегодня эта задача особенно актуальна, учитывая, что многие наши граждане столкнулись с серьёзными осложнениями из-за перенесённого коронавируса.

Вы знаете, я в постоянном контакте со специалистами. Совсем недавно в ходе награждения в Кремле опять разговаривал с ними. Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, до сих пор изучаются. Это не только поражение лёгких, но и сосудистые поражения, и ещё предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счёте ведёт. Ещё раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире.

Продолжение следует.

MIL OSI