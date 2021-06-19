Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Гвианский космический центр#GLEX#Дмитрий Рогозин19.06.2021 18:45

Роскосмос ведет переговоры о возможности использовать ГКЦ под пилотируемые пуски

Роскосмос ведет переговоры по возможному использованию в будущем космодрома Гвианского космического центра под пилотируемые пуски. Об этом сообщил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

«Мы с французскими коллегами обсуждаем возможность в рамках большого лунного проекта трансформировать стартовый комплекс „Союз-2“, который находится в Гвиане, для того, чтобы его можно было использовать под пилотируемые программы. В том числе для запуска кораблей в направлении китайской станции», — сказал Рогозин.

По его словам, Роскосмос ведет с китайскими коллегами переговоры о возможности полетов российских космонавтов на китайскую космическую станцию.

«Мы это обсуждаем с китайскими коллегами, и это будет одним из элементов совместной работы в рамках создания международной научной лунной станции. Такая опция рассматривается, и здесь нет ничего удивительного», — добавил Рогозин.

Источник: ТАСС15 июня 2021 года, 19:50

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