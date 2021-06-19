Поздравление с Днём медицинского работника

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья!

От всей души поздравляю медицинских работников России с профессиональным праздником, который сегодня вместе с вами отмечает вся страна.

Для нас, для всех граждан, это прежде всего возможность сказать самые тёплые, сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии – лечить людей, защищать самое ценное – жизнь и здоровье человека.

Это призвание требует особых душевных качеств: милосердия и отзывчивости, а порой и настоящего мужества, готовности рисковать собой, чтобы спасать других.

Хорошо понимаю, что многие из вас встречают свой праздник на дежурстве, в буквальном смысле слова на боевом посту. Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Её ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и «красных зонах» больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи.

В этой непростой ситуации слаженно, чётко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения. Профессионально и надёжно действует каждый из вас.

Особые слова хотел бы сказать работникам больниц и поликлиник, которые продолжают оказывать плановую помощь людям, вести приём, делать сложнейшие, порой уникальные операции. Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с коронавирусом, и, несмотря на такую нагрузку, достойно выполняете свой долг.

Искренне благодарю за труд и служение людям врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помощи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей и вузов, коллективы ведущих научно-практических центров и негосударственных организаций здравоохранения.

Сейчас наша общая задача – сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации. Все возможности для этого у нас есть. Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается.

И, конечно, несмотря на всю сложность текущей ситуации, нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать своевременную помощь больным с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.

Обязательно продолжим качественно развивать всю систему здравоохранения, в том числе первичное звено. Мы знаем его проблемы и, чтобы решить их, запустили региональные программы модернизации наших поликлиник, городских и районных больниц, ФАПов.

Предстоит выстроить их работу на новой технологической базе, отремонтировать здания, оснастить их современным лечебным и диагностическим оборудованием, включая компьютерные томографы.

Главным результатом модернизации первичного звена должна стать уверенность людей в том, что они всегда и везде получат доступную, качественную медицинскую помощь, а врачи, фельдшеры, медсёстры – и в городах, и в сельской местности – будут трудиться в современных, достойных условиях.

Безусловно, важнейший вопрос – это оплата труда, соразмерная нагрузке и ответственности медицинских работников. В период эпидемии мы особо поддерживаем врачей, медсестёр, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом. Всего специальные выплаты получили почти один миллион двести тысяч работников здравоохранения. На эти цели уже направлено более 350 миллиардов рублей. И хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены.

Безусловно, ваш благородный, напряжённый труд незаменим всегда, и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России.

Ещё раз поздравляю вас с праздником.

Спасибо за ваш труд, за ваше мужество, верность профессии и долгу. Низкий поклон вам, всем вашим коллегам.

Крепкого здоровья и всего самого доброго.

MIL OSI