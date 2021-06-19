Source: Russia Federal Space

#Музей космонавтики#Сергей Королев19.06.2021 20:45

Музей космонавтики в Москве представляет виртуальную выставку по Дому-музею академика Сергея Королёва

Музей космонавтики в Москве 12 июня 2021 года открыл виртуальную выставку «Гори, сияй, моя звезда!» по Дому-музею Главного конструктора Сергея Павловича Королёва. Посмотреть её можно на сайте музея по ссылке.

Выставка — настоящая прогулка по дому, подаренному за запуск первого искусственного спутника Земли, где академик прожил шесть лет — с 1959 по 1966 год. И это первая попытка посмотреть на жизнь Главного конструктора первых ракетно-космических систем глазами Нины Ивановны — его друга, любящей и заботливой жены и основного фондообразователя музея. В прошлом году исполнилось 100 лет со дня её рождения.

Большая часть экспонатов представлена впервые. В том числе личные записки Королёвых, праздничный сервиз «с птичками» (как назвал его в одной из своих записок Сергей Павлович), ноты любимых произведений Нины Ивановны и другие личные предметы семьи.

«Особенность выставки в том, что мы сможем заглянуть в те места дома, которые мы не можем увидеть при его посещении: можно будет впервые рассмотреть близко рабочее место в кабинете Сергея Павловича, его книги, записки, пластинки и музыкальный проигрыватель, секретер Нины Ивановны и другие вещи. С помощью 3D-технологий, музыки и звуков, а также озвученных писем Сергея Павловича и Нины Ивановны мы постарались оживить дом и поделиться со зрителем самым личным пространством человека — его домом. Впервые посетители смогут познакомиться с биографией Нины Ивановны Королёвой», — рассказывает заведующий Мемориальным дом-музеем академика С.П. Королёва Елена Апостолова.

О названии выставки «Гори, сияй, моя звезда!»

Русский романс «Гори, гори, моя звезда» был одним из любимых произведений легендарного Главного конструктора. Сергей Павлович был не только выдающимся учёным, но и обычным человеком, с присущими простому человеку качествами: переживающий неудачи, скрывающий тревогу, любящий и любимый…

Выставка состоит из семи разделов: «Земные заботы Главного конструктора. Наш милый дом», «Гостиная», «Столовая», «Библиотека», «Рабочий кабинет», «Спальня. Комната Нины Ивановны» и заключительный раздел «Памятник С.П. Королёву».

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