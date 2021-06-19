Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия19.06.2021 15:10

Миссия «Стардаст» и комета Вильда 2

Ядро кометы Вильда 2 (81Р/Wild). Фото АМС «Стардаст», 2004 г.

Орбита кометы Вильда 2 (81Р/Wild).

Кометы, по мнению ученых, сохранили в своем составе первичное вещество, в котором оно находилось при формировании Солнечной системы 4,5 миллиарда лет тому назад. Кометное вещество, состоящее из первичной звёздной пыли, возможно, является реликтом самого раннего этапа развития Солнечной системы. Поэтому для комплексного исследования кометного вещества NASA в 1995 году была разработана специальная программа.

В качестве объекта исследований была выбрана короткопериодическая комета Вильда 2 (81Р/Wild), открытая швейцарским астрономом Паулем Вильдом в 1978 году. И уже в 1999 году к комете была запущена автоматическая межпланетная станция «Стардаст» (англ. Stardust — дословно «звёздная пыль»).

В 2004 году «Стардаст» приблизился к комете на расстояние 240 км. После этого была проведена её детальная фотосъёмка и собраны образцы вещества из комы и хвоста, которые были возвращены на Землю в посадочной капсуле. Выяснилось, что размеры ядра кометы составляют 5,5×4×3,3 км, при средней плотности — 0,6г/см3, так как основная масса ядра кометы представляет собой конгломерат ледяных глыб воды, азота, углекислого газа и монооксида углерода со множеством пустот, сцементированных силикатным каменным веществом.

Главное, что удивило учёных после обработки полученных данных — преобладание оливина (Mg, Fe)2 [SiO4] в составе пород кометы. По условиям образования на Земле оливин относится к глубинным высокотемпературным минералам, с температурой плавления 1400–1600 °С. Не менее удивительным оказалось наличие в породах кометы кристаллов осборнита (нитрид титана с формулой TiN) — очень редкого минерала, обнаруженного сначала в метеоритах и много позже на Земле. Температура кристаллизации этого минерала составляет 1700° С.

Таким образом, данные, полученные миссией «Стардаст», позволяют утверждать, что кометы содержат вещество, образовавшееся при самых разных температурах и на всем пространстве Солнечной системы, а исходный материал комет, видимо, образовался как до, так и после формирования Солнечной системы.

Источник: Московский планетарий

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