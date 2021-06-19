Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВДЦ Орленок19.06.2021 17:00

Космические школьники в «Орлёнке»

В пятницу, 18 июня 2021 года, во Всероссийском детском центре «Орленок» состоялась встреча участников смены с индустриальными партнерами и церемония закрытия смены «Профильные техноотряды: Промышленная элита 2035».

С 30 мая более 300 детей из 34 регионов под руководством опытных наставников познакомились с перспективными профессиями, востребованными на рынке труда, и развили свои профессиональные навыки по следующим компетенциям: «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Инженерный дизайн CAD», «Аддитивное производство», «Интернет-маркетинг», «Рекрутинг» и другим.

Работа по выбранным направлениям у ребят кипела в течение всей смены, а в финале всех ждал демонстрационный экзамен по методике WorldSkills Russia. Успешно пройдя испытания, ребята получили Skills-паспорта и сертификаты участников программы, а также памятные подарки и призы от Госкорпорации «Роскосмос».

Кроме интенсивных занятий, ребят ожидали интересные встречи с космонавтами. Так, в очном формате они встретились с Героем России, летчиком-космонавтом РФ Андреем Борисенко, а в рамках Всероссийской онлайн-встречи смогли поделиться своими идеями и проектами по исследованию космического пространства и задать интересующие вопросы Герою Советского Союза, лётчику-космонавту СССР, генерал-майору авиации Валентине Терешковой.

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«Профильные техноотряды» — это дополнительная общеразвивающая программа, направленная на развитие научно-технического творчества детей и популяризацию рабочих профессий, реализуемая с 2018 года на базе ВДЦ «Орленок», а с 2021 года — во всех международных и всероссийских детских центрах.

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