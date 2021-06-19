Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1719.06.2021 10:31

Завершена заправка грузового корабля «Прогресс МС-17»

На космодроме Байконур продолжается плановая подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» к пуску по программе 78-й миссии снабжения Международной космической станции. Сегодня, 19 июня 2021 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса завершили операции по заправке корабля компонентами топлива и сжатыми газами.

После возвращения с заправочно-нейтрализационной станции корабль был установлен в динамический стенд монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 для выполнения заключительного этапа подготовки и размещения доставляемых грузов. «Прогресс» должен доставить на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» запланирован на 30 июня 2021 года с космодрома Байконур.

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