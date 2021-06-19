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#НПО Энергомаш19.06.2021 09:07

В НПО Энергомаш стартовал конкурс «Лучший по профессии»

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») дан старт конкурсу профессионального мастерства «Лучший по профессии», который ежегодно проходит в преддверии конкурса «Молодые профессионалы Роскосмоса» и является отборочным.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса конкурс не проводился. В нынешнем году организаторы внесли ряд изменений в Положение о конкурсе «Лучший по профессии». Как рассказала начальник центра подготовки персонала НПО Энергомаш Елена Федина, главное изменение коснется количества конкурсантов — с этого года заявки на участие могут подавать только руководители подразделений и не более двух человек по каждой компетенции от подразделения.

«Такие ограничения связаны с загрузкой производства и соблюдением противоэпидемиологических мер», — пояснила Елена Федина.

Кроме того, в конкурсе «Лучший по профессии» не смогут принять участие работники, участвовавшие в нем и занимавшие призовые места в предыдущие годы. Такой подход, по мнению организаторов, даст возможность расширить список конкурсантов. Возраст участников не ограничивается.

Традиционно конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проходит в два этапа: проверки теоретических знаний и выполнения практического задания. Он проводится по следующим профессиям: слесарь механосборочных работ, токарь-универсал, токарь на станках с ПУ, фрезеровщик-универсал, фрезеровщик на станках с ПУ, сварщик ручной сварки, инженер-технолог (по механической обработке), контролер.

Первыми бороться за звание «Лучший по профессии» будут сварщики. Победителей ждут дипломы и призы.​​

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