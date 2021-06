Source: Moscow Stock Exchange

CCP NCC sets the following risk parameters on Securities market starting from June 21, 2021:

№

Ticker

Market risk rates

Concentration limits, units

Ban on short selling

Eligible as collateral

S_1_min

S_2_min

S_3_min

LK_1

LK_2

1

RU000A103661

34%

37%

40%

1 000 000

5 000 000

No

No

2

RU000A1038U8

34%

37%

40%

400 000

2 000 000

No

No

3

RU000A102RQ0

24%

27%

30%

1 000 000

5 000 000

No

No

4

RU000A1039K7

16%

19%

22%

100 000

500 000

No

No

5

RU000A1038M5

14%

17%

20%

140 000

700 000

No

No

