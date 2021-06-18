Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш19.06.2021 02:00

75 лет Валерию Викторовичу Борисову

Сегодня, 19 июня 2021 года, исполняется 75 лет специалисту в области эргономики и руководителю работ по планированию НИОКР и Госзаказа Валерию Викторовичу Борисову.

Валерий Викторович окончил МАИ имени С. Орджоникидзе: инженер (1970 г.); к.т.н. (2000 г.), академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. С 1970 по 2007 гг. работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): прошел путь от инженера до заместителя генерального директора по планированию НИОКР и Госзаказа (с 2000 г.), первого заместителя генерального директора по управлению, координации и планированию.

Валерий Борисов — известный специалист по разработке системы нормативных документов и стандартов к ракетно-космическим системам типа «человек — машина». Результаты его работы внедрены при реализации пилотируемых космических программ: орбитальной станции «Мир» и российского сегмента Международной космической станции. Он внёс значительный вклад в разработку программы создания и эксплуатации МКС с учетом интересов России.

При его ведущей роли были разработаны «Программа реализации научно-прикладных исследований, планируемых на российском сегменте станции в период развертывания», «Отраслевая программа исследований и разработок на 2001–2005 гг. по обеспечению эргономической эффективности перспективных изделий космической техники с учетом факторов международного сотрудничества», ряд других межотраслевых программ и НТД.

Лауреат Государственной премии (2003) и премии Правительства РФ (2002 г.). Награжден медалью «В память 850-летия Москвы». «Заслуженный машиностроитель РФ» (1996 г.).

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