Подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и ГМЗ «Петергоф»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 июня 2021, 16:00

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Сегодня в Ораниенбауме состоялось открытие двух отреставрированных залов Китайского дворца — Штукатурного покоя и Малого китайского кабинета. В торжественной церемонии приняли участие Министр культуры РФ Ольга Любимова и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Ольга Любимова и Алексей Миллер ознакомились с результатами реставрации интерьеров Китайского дворца, проводимой с 2009 года при поддержке «Газпрома». Для посещения стали доступны 12 из 17 парадных залов дворца.

В ходе осмотра гости также поприветствовали участников мастер-класса проекта «Друзья Петербурга», который проводился в реставрируемом Большом китайском кабинете дворца.

По окончании мероприятия Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая подписали Соглашение о сотрудничестве в области сохранения культурного наследия и развития ГМЗ «Петергоф». Документ предусматривает как реализацию существующих совместных инициатив, так и расширение взаимодействия. В частности, планируется продолжение поддержки реставрации Китайского дворца, а также проведение выставочного проекта, посвященного празднованию 350-летия со дня рождения императора Петра I в 2022 году. Проект предполагается реализовать как современный аналог выставки 1872 года, созданной по инициативе императора Александра II к 200-летнему юбилею Петра I.

«Залы были закрыты для посетителей более десяти лет. Сегодняшняя церемония — очень долгожданное событие, ведь проделан титанический труд реставраторов. Петергоф — один из крупнейших музеев, где проводятся такие масштабные ремонтно-реставрационные работы: от реконструкции гидросооружений до работ по объектам архитектурно-ландшафтного комплекса. В реализации задуманного нам очень помогает социально-ответственный бизнес», — сказала глава Минкультуры России, поблагодарив коллектив и руководство музея-заповедника за сохранение богатого культурного наследия страны.

«Реставрация Китайского дворца, ставшая возможной благодаря финансовой поддержке нашего доброго друга и партнера — ПАО „Газпром“, один из главных приоритетов музея-заповедника „Петергоф“. Мы надеемся, что этот блистательный памятник, жемчужина архитектурного ансамбля Ораниенбаума, после завершения всего комплекса работ, станет одной из самых притягательных культурных достопримечательностей для горожан и гостей Петербурга», — отметила генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

«„Газпром“ гордится своим участием в столь крупном реставрационном проекте. Для нас важно сохранить великие шедевры имперского Петербурга ради нынешних и будущих поколений, потому что без исторической памяти, без формирования культурного самосознания невозможно развитие и движение вперед. В этом и заключается смысл нашей меценатской деятельности в Петербурге — сберегая и восстанавливая, созидать и строить», — сказал Алексей Миллер.

Справка

Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» — единственная из дворцово-парковых резиденций, которая полностью уцелела в годы Великой Отечественной войны и единственный в России архитектурный ансамбль в стиле рококо. В послевоенные годы Китайский дворец не реставрировался и постепенно ветшал, поскольку основные усилия реставраторов были направлены на восстановление крупных объектов «Петергофа», разрушенных во время войны.

С 2007 по 2009 годы благодаря поддержке ПАО «Газпром» при участии международных меценатов («Винтерсхалл Холдинг ГмбХ», BASF) в Китайском дворце в Ораниенбауме ГМЗ «Петергоф» проведены исследовательские и реставрационные работы, выполнены работы по восстановлению фасада.

С 2009 года ПАО «Газпром» является постоянным партнером Государственного музея-заповедника «Петергоф» в восстановлении Китайского дворца в Ораниенбауме.

Два открытых после реставрации зала Китайского дворца относятся к восточной части парадной анфилады, так называемой «половине Екатерины II». Штукатурный покой (Сиреневая гостиная) практически полностью сохранил отделку XVIII столетия. Изящный орнамент в сложнейшей технике намазной лепки в этом зале выполнил Альберто Джани, сподвижник Антонио Ринальди. Неповторимый облик Малого китайского кабинета создает сочетание шелка, расписанного ориентальным растительным узором и сценами из китайского быта, и контрастного геометрического орнамента. Паркет, набранный из ценных пород, сохранил редкий художественный набор XVIII века.

После открытия Штукатурного покоя и Малого китайского кабинета, взору посетителей представлены 12 из 17 интерьеров Китайского дворца. Плановый срок завершения полного комплекса работ по реставрации Китайского дворца — 2024 год.

В 2020 году дан старт многофункциональному проекту «Друзья Петербурга», который реализуется ПАО «Газпром» при поддержке Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Администрации Санкт-Петербурга.

Цель проекта — сохранить лучшие традиции петербургской школы реставраторов с предоставлением возможности международного обмена опытом, а также способствовать решению актуальных вопросов по сохранению и приумножению культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга.

К реализации проекта привлекаются известные реставраторы и архитекторы, общественные активисты и популярные урбанисты, специалисты в области краеведения, искусствоведения и истории.

Проект проводится на базе масштабных реставрационных проектов ПАО «Газпром», реализуемых в Санкт-Петербурге.

В рамках мероприятия многофункционального социального проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», проведенного в ГМЗ «Петергоф», участники смогли ознакомиться не только с убранством Китайского дворца, но и с процессом реставрации. Генеральный директор компании «Петрорестком», почетный реставратор Санкт-Петербурга Михаил Викторович Ботаковский провел для «Друзей Петербурга» мастер-класс «Особенности реставрации Китайского дворца на примере Большого Китайского кабинета».

Управление информации ПАО «Газпром»

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