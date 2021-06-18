Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Гонец#Павел Черенков18.06.2021 18:30

Несколько стран проявили интерес к российской системе связи «Гонец»

Три страны проявили интерес к российской спутниковой системе «Гонец», в том числе разместив приемо-передающие станции на своей территории. Об этом на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 сообщил российскому информационному агентству ТАСС генеральный директор компании «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков.

«Китай, Румыния и одна из стран Южной Америки в ходе GLEX-2021 проявили интерес к спутниковой системе „Гонец“. Они заинтересовались не только сервисами, но и техническими возможностями, в том числе установкой приемо-передающих станций на своей территории», — отметил он.

По словам гендиректора компании, с ними и другими участниками конференции также обсуждались вопросы частотного регулирования.

«Гонец» — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

Источник: ТАСС17 июня 2021 года, 15:27

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